Sociedade | 05-01-2026 16:58
Não nasceu nenhum bebé em Vila Franca de Xira neste início do ano
Urgência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Vila Franca de Xira esteve encerrada na véspera e no dia de Ano Novo, situação que levou a que não houvesse o habitual nascimento de crianças na passagem de ano.
Passado quase uma semana desde as celebrações do Ano Novo até hoje ainda não nasceu nenhuma criança no Hospital Vila Franca de Xira, confirmou fonte oficial da unidade a O MIRANTE.
O encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia naquela unidade, nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, já tinha levado a que não houvesse o habitual nascimento do bebé do ano, já que as parturientes foram encaminhadas para os hospitais de Abrantes, Caldas da Rainha e Lisboa.
Todos os anos o primeiro bebé a nascer depois da meia-noite, já depois da passagem de ano, é chamado de bebé do ano e tem sido, ao longo de décadas, motivo de notícia, situação que, este ano, não aconteceu como habitualmente.
