06/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-01-2026

Campo Militar de Santa Margarida recebe exercício que testa soluções militares inovadoras

Campo Militar de Santa Margarida recebe exercício que testa soluções militares inovadoras
Campo Militar de Santa Margarida recebe exercício que testa soluções militares inovadoras
Campo Militar de Santa Margarida recebe exercício que testa soluções militares inovadoras
O Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, vai ser o palco de um exercício de experimentação operacional (OPEX), promovido pela Agência Europeia de Defesa (EDA), em colaboração com o Exército português.

Depois de Itália, Portugal é o segundo país a receber este evento, em Setembro de 2026, que transformará o território num verdadeiro "laboratório de campo" para testar soluções militares inovadoras.
O exercício HEDI–OPEX 2026 integra o Hub for EU Defence Innovation (HEDI), uma iniciativa europeia destinada a acelerar a transição de tecnologias de defesa do laboratório para a aplicação em ambiente operacional real. O Campo Militar de Santa Margarida foi apontado como um dos fatores-chave da decisão, por oferecer “condições únicas para testes de campo”, incluindo cenários complexos e a possibilidade de tiro real, assegurando elevados padrões de segurança e coordenação. A EDA valorizou ainda o enquadramento regulatório português, considerado favorável à inovação e à experimentação tecnológica.
O exercício tem como objetivo testar, em contexto operacional simulado, diversas tecnologias de defesa, nomeadamente sistemas autónomos aéreos e terrestres, soluções de apoio logístico e evacuação sanitária, reconhecimento e vigilância, interoperabilidade entre sistemas e experimentação de “loitering munitions”. A intenção é acelerar a sua maturidade tecnológica e futura utilização pelas forças armadas europeias.
