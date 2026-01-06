Cerci de Azambuja alarga resposta para capacitação e inclusão de pessoas com deficiência

A Cerci Flor da Vida de Azambuja vai alargar a resposta em Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de 40 para 50 utentes após o final da obra de requalificação e eficiência energética, que vai decorrer nos próximos 120 dias. O auto de consignação com a empresa Ecoedifica foi assinado a 17 de Dezembro, pelo presidente da direcção da instituição, José Manuel Franco, e o representante da empresa, Tiago Simões, na presença de dezenas de utentes.

“Vamos fazer uma obra para melhorar as instalações e para dar resposta às necessidades da comunidade. Este alargamento é absolutamente necessário”, começou por referir José Manuel Franco. Diariamente, disse, recebe “chamadas de familiares de utentes que estão em lista de espera” para ingressarem o CACI.

O dirigente afirmou que a instituição, aproveitando um aviso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia a 100% a empreitada orçada em 150 mil euros, está a “fazer jus ao seu nome” e a “dar uma resposta que o Estado não pode dar”. E, por isso, criticou que para se ter acesso a esse financiamento, o Estado obrigue à apresentação de projectos de arquitectura e à contratação de uma empresa de fiscalização, o que representa encargos financeiros que depois não são elegíveis nesse reembolso. “E até o próprio IVA não é reembolsável, ou seja, estamos a fazer aquilo que o Estado não faz e ainda estamos a financiar o próprio Estado”, critica.

No decorrer da obra, o CACI vai manter a sua actividade, embora com algumas limitações. Os trabalhos vão envolver a pintura do edifício, instalação de mais um sistema de painéis fotovoltaicos, arranjos de carpintaria, substituição de pavimentação e de alguns equipamentos, nomeadamente, no tanque terapêutico, substituição de uma caldeira de aquecimento e da iluminação por luminárias Led.

“Desde 2020 que mudámos o paradigma. Estamos atentos a todas as janelas de oportunidade e vamos evoluindo de uma instituição parada no tempo para uma que está na parte da frente do comboio”, sublinhou José Manuel Franco. A Cerci Flor da Vida de Azambuja, recorde-se, chegou a estar em risco devido a graves problemas financeiros, com uma dívida que ascendia a quase 400 mil euros.

Além desta obra de alargamento a Cerci de Azambuja está a criar o Complexo Social e de Saúde Quinta das Rosas, uma infraestrutura contempla a implementação de lar residencial para utentes, uma estrutura residencial para pessoas idosas com grandes dependências, um centro de actividades e capacitação para a inclusão, serviço de apoio domiciliário para pessoas com deficiência e clínica de saúde e exames de diagnóstico complementares. No concelho do Cartaxo a instituição apostou na construção de habitação colaborativa e comunitária.

Os CACI destinam-se a pessoas com deficiência (maiores de 16 ou 18 anos), focando a sua acção em actividades terapêuticas, ocupacionais e de integração social para melhorar a sua qualidade de vida, autonomia e participação na comunidade, oferecendo desde apoio pessoal e terapêutico até oficinas de capacitação.