uma parceria com o Jornal Expresso
06/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-01-2026 10:00

Conclusão de loteamento na Póvoa de Santa Iria atrasa-se

obras obra
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A primeira fase ficou concluída e foi recebida provisoriamente em Janeiro de 2023.

A conclusão das obras de urbanização das fases 2 e 3 do loteamento das Marinhas do Mulato e Telhal, na Avenidas das Salinas na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa vai demorar mais do que o inicialmente previsto, depois do promotor ter solicitado a prorrogação do prazo por mais 23 meses. Os projectos das obras de urbanização foram aprovados em reunião de câmara a 25 de Março de 2015 e foi prestada uma caução de garantia bancária pelo empreiteiro no valor de 2.902.313 euros, e em setembro de 2021 a execução das obras foi organizada em três fases, com um prazo global de 45 meses. A primeira fase ficou concluída e foi recebida provisoriamente em Janeiro de 2023.
No entanto, o promotor apresentou no final do ano passado dois requerimentos nos quais solicita a extensão do prazo para concluir as fases 2 e 3. O pedido aponta a necessidade de mais 23 meses para finalizar os trabalhos em falta. No mesmo requerimento, que foi aprovado na última reunião de câmara, é apresentada a estimativa orçamental das intervenções ainda por executar: cerca de 189 mil euros para a fase 2 e mais de 394 mil euros para a fase 3.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar