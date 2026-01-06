Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem segunda colheita de Janeiro

A Associação dos Dadores de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização da segunda colheita de sangue do mês, agendada para 11 de Janeiro, das 08h30 às 12h30, na sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, Póvoa de Santa Iria. A primeira recolha do ano, realizada a 3 de Janeiro, contou com a participação de 24 dadores. Numa altura marcada pela escassez de reservas de sangue, torna-se fundamental a mobilização de todos os potenciais dadores. Cada dádiva é essencial e pode fazer a diferença na vida de quem necessita. A associação convida toda a população saudável e elegível a participar nesta iniciativa solidária, reforçando que doar sangue é um gesto simples que salva vidas.