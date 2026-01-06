uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-01-2026 19:34

Visita técnica avalia estado do Aqueduto dos Pegões em Tomar

Uma equipa técnica do instituto público Património Cultural anunciou que ia realizar esta terça-feira, 6 de Janeiro, uma avaliação ao estado estrutural do Aqueduto dos Pegões, em Tomar.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), confirmou a realização da visita, “para avaliar no local as condições estruturais” do monumento, na sequência de alertas sobre possíveis riscos de colapso, tendo destacado a celeridade da resposta das entidades da tutela e do instituto Património Cultural, responsável pela salvaguarda do Aqueduto, considerado património nacional.
“Desde a primeira hora que manifestámos total disponibilidade junto do Ministério da Cultura e do Património Cultural para aferir o real estado de conservação deste património”, afirmou. Segundo o autarca, a prioridade passa por “salvaguardar o património e, sobretudo, a segurança das pessoas”, acrescentando que a vistoria permitirá perceber se existe efetivamente risco e, caso se confirme, definir medidas de prevenção e de resolução adequadas.
A visita técnica, também confirmada à Lusa por fonte do Património Cultural, surge após um alerta lançado pelo vereador do PS na Câmara de Tomar José Delgado, que classificou o estado do aqueduto como “alarmante” e defendeu a adoção urgente de medidas preventivas, incluindo restrições à circulação de pessoas.
Tiago Carrão afirmou que o Aqueduto do Convento de Cristo é “um património de enorme valor histórico, cultural e simbólico”, cuja responsabilidade direta de salvaguarda cabe ao Património Cultural, embora o município esteja disponível para colaborar em todo o processo. “A prioridade, neste momento, é garantir um diagnóstico técnico rigoroso, clarificar responsabilidades e assegurar que quaisquer intervenções futuras sejam devidamente fundamentadas”, salientou o presidente da autarquia. Questionado sobre medidas imediatas de segurança, o autarca referiu que não estão previstas ações preventivas antes da vistoria e dos resultados técnicos.
O Aqueduto dos Pegões, construído entre os séculos XVI e XVII para abastecer de água o Convento de Cristo, tem cerca de seis quilómetros de extensão e está classificado como Monumento Nacional desde 1910.

