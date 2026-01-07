uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-01-2026 12:00

Atendimento gratuito ao consumidor em Alenquer

Um jurista da DECO vai para prestar atendimento gratuito sobre questões de consumo no dia 9 de Janeiro, em Alenquer.

Um jurista da DECO vai estar no dia 9 de Janeiro em Alenquer para prestar atendimento gratuito sobre questões relacionadas com renogociação de dívidas,gestão do orçamento, resolução de reclamações e consumo. O serviço vai decorrer das 10h00 às 13h00, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Alenquer. Para tal é necessário efectuar marcação prévia por telefone ou para o e-mail smic@cm-alenquer.pt até dia 7 de Janeiro.
