Sociedade | 07-01-2026 12:00
Atendimento gratuito ao consumidor em Alenquer
Um jurista da DECO vai para prestar atendimento gratuito sobre questões de consumo no dia 9 de Janeiro, em Alenquer.
Um jurista da DECO vai estar no dia 9 de Janeiro em Alenquer para prestar atendimento gratuito sobre questões relacionadas com renogociação de dívidas,gestão do orçamento, resolução de reclamações e consumo. O serviço vai decorrer das 10h00 às 13h00, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Alenquer. Para tal é necessário efectuar marcação prévia por telefone ou para o e-mail smic@cm-alenquer.pt até dia 7 de Janeiro.
