07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-01-2026 15:00

Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha

Casa nova para duas famílias de Vila Nova da Barquinha
FOTOS – CM VN Barquinha
Município de Vila Nova da Barquinha entregou chaves de habitações e formalizou contratos de renda apoiada com dois agregados familiares, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

Duas famílias de Vila Nova da Barquinha começaram o ano de 2026 com um novo capítulo nas suas vidas, após receberem as chaves das novas habitações onde vão morar e de assinarem contratos de arrendamento em regime de renda apoiada, com o município. A cerimónia decorreu no dia 30 de Dezembro e contou com a presença do presidente da câmara, Manuel Mourato, e da vereadora Paula Silva.

Os contratos agora formalizados dizem respeito a dois apartamentos resultantes da reconversão de antigas lojas em fogos habitacionais, situados na zona de expansão de Moita do Norte. A intervenção permitiu transformar espaços comerciais devolutos em habitação social, reforçando a resposta municipal às necessidades habitacionais do concelho.

Para o executivo municipal, esta acção representa mais do que um acto administrativo. A entrega das chaves simboliza o compromisso do município em garantir condições de vida dignas às famílias em situação de maior vulnerabilidade, promovendo segurança, estabilidade e perspectivas de futuro.

A iniciativa decorre ao abrigo da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova da Barquinha e é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este apoio tem permitido aos municípios desenvolver soluções concretas para responder às carências habitacionais, através da reabilitação e criação de novos fogos. Segundo a autarquia, o objectivo passa por continuar a apostar em políticas públicas que reforcem a coesão social e contribuam para um concelho mais solidário e inclusivo. A reconversão de espaços existentes é vista como uma solução sustentável, que valoriza o território e responde às necessidades reais da população.

