ULS Lezíria recebe 29 novos médicos internos em sessão no Hospital de Santarém

Vinte e nove médicos internos - 15 de formação geral e 14 de formação específica – iniciaram agora o seu percurso formativo na Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria. A recepção aos clínicos decorreu na segunda-feira, 5 de Janeiro no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, num momento que marcou o arranque oficial do programa de internato médico.

A sessão contou com a presença de responsáveis da ULS Lezíria, representantes autárquicos e profissionais de saúde, num ambiente marcado pela valorização da formação médica e da integração dos novos internos na instituição e no território. Na abertura, Filipa Vilarinho, directora do Internato Médico para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, deu as boas-vindas aos novos profissionais, sublinhando o simbolismo deste início de carreira. “É um momento pensado para vos acolher e integrar”, afirmou.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou o significado institucional da cerimónia, considerando que a entrada dos novos internos representa “uma renovação da capacidade técnica e científica da instituição”. O responsável reforçou ainda a ambição de tornar a ULS Lezíria uma das unidades mais atractivas do país, apostando na formação, na investigação e na fixação de médicos, associadas à qualidade de vida no território.

Em representação da Câmara de Santarém, a vereadora com o pelouro da saúde, Teresa Ferreira, manifestou o orgulho do concelho na escolha da ULS Lezíria pelos novos internos, sublinhando a dimensão social da profissão médica e a vontade do município em criar condições para que os profissionais possam desenvolver os seus projetos de vida em Santarém.

Alfredo Amante, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, destacou a importância do espírito de equipa e da integração dos internos na comunidade, garantindo disponibilidade para apoiar os novos médicos ao longo do seu percurso.