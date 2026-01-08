uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-01-2026 13:54

ATL de Bolonha recebe Selo Protetor da CPCJ

FOTO: ATL DE BOLONHA
O ATL de Bolonha, na Póvoa de Santa Iria, recebeu o Selo Protetor da CPCJ, reconhecendo o trabalho contínuo na protecção e bem-estar das crianças.

O ATL de Bolonha, instituição particular de solidariedade social da Póvoa de Santa Iria, recebeu o Selo Protetor, atribuído pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ).
De acordo com a direcção da IPSS, após 12 anos de trabalho contínuo, compromisso e dedicação, a equipa deslocou-se ao Porto para receber a distinção, que evidencia práticas consistentes centradas na protecção, promoção dos direitos e bem-estar das crianças e jovens, assim como na criação de um ambiente seguro, atento e respeitador do desenvolvimento integral de cada criança.
“Ao longo deste percurso, o ATL de Bolonha construiu uma cultura de responsabilidade, prevenção e cuidado, trabalhando em estreita articulação com famílias, profissionais e entidades parceiras. O reconhecimento da CPCJ valida esse caminho e reforça a importância de instituições educativas comprometidas com a protecção ativa, a escuta e a intervenção consciente”, refere a instituição.
O Selo Protetor é um reconhecimento atribuído pela CPCJ a instituições, organizações ou estruturas que demonstram práticas consistentes e de qualidade na protecção e promoção dos direitos das crianças e jovens.

