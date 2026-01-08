uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 08-01-2026 17:01

Bombeiros accionados para despiste de carro que estava na oficina

Foto dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos
Situação originada pelo sistema de alerta automático de SOS da viatura durante um serviço de manutenção

Os bombeiros de Salvaterra de Magos foram accionados para uma ocorrência de despiste na vila de Marinhais na sequência de um alerta lançado pelo sistema de SOS (sinal internacional de socorro) do carro por engano. Segundo a corporação este caso, que classificam como situação inusitada envolvendo tecnologia automotiva, ocorreu com uma viatura que afinal estava na oficina.

Segundo a corporação o veículo estava a ser sujeito a um serviço de manutenção e durante o trabalho o veículo equipado com sistema automático de alerta acabou por accionar o alerta de emergência. A situação ocorreu cerca das 11h40 desta quarta-feira, 7 de Janeiro, e os meios foram mobilizados pelo Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo para onde foi canalizado o alerta falso.

“A chamada foi recebida como uma ocorrência real tendo sido acionados três meios e oito operacionais”, refere a corporação dos Bombeiros de Salvaterra de Magos. Os elementos ao chegarem ao local, indicado pelo sistema através georreferenciação, “constataram que não havia acidente nem vítimas — apenas um carro em manutenção”.

Os bombeiros realçam que apesar do susto, “o caso chama a atenção para como a tecnologia é essencial para salvar vidas, mas também pode gerar situações curiosas quando ativada fora de contexto”.

