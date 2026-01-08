uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Sociedade | 08-01-2026 15:00

Bombeiros Voluntários do Entroncamento assinalam 77 anos de serviço

foto ilustrativa - foto dr
As comemorações do 77º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento vão decorrer no dia 10 de Janeiro, com um programa que se estende ao longo de toda a manhã e envolve momentos solenes, religiosos e de convívio.
As celebrações têm início às 08h00, com a tradicional alvorada marcada pelo toque de sirenes, seguindo-se, às 09h00, o içar da bandeira e pelas 09h30 a missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em memória dos directores, associados e bombeiros já falecidos. Às 10h30 está prevista a romagem ao cemitério, em viatura, e às 11h00 o desfile apeado pelas ruas da cidade, decorrendo meia hora depois a recepção às entidades convidadas no Centro Cultural do Entroncamento, onde se realiza também a sessão solene, com a atribuição de louvores, condecorações e promoções.
O programa continua às 13h00, com o desfile de viaturas pela cidade, e termina com um almoço comemorativo, marcado para as 14h00, nas instalações da associação, reunindo bombeiros, dirigentes, convidados e comunidade.
