Sociedade | 08-01-2026 10:37

Funeral da professora Regina Pinto da Rocha realiza-se hoje no Vale de Santarém

FOTO - DR
A professora aposentada Maria Regina Pinto da Rocha faleceu no dia 6 de Janeiro e vai ser sepultada na tarde desta quinta-feira, 8 de Janeiro, no cemitério do Vale de Santarém. Antes, o corpo está em câmara ardente na Casa Mortuária do Vale de Santarém e a cerimónia religiosa realiza-se pelas 15h30, na Igreja Paroquial do Vale de Santarém, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério do Vale de Santarém, onde o corpo será sepultado.
Maria Regina Pinto da Rocha era natural do Vale de Santarém. Licenciada em História, foi professora no Liceu de Santarém durante mais de quatro décadas, mantendo-se activa na vida cultural da cidade, sendo recordada com saudade pela Associação Cultural Vale de Santarém - Identidade e Memória, que prestou “justa e muito sentida homenagem” à sua “querida associada”. A colectividade “releva o seu alto contributo, disponibilizando conhecimento, sensibilidade, conselhos e entusiasmo no projecto que abraçou, e que fez seu também, da criação da nossa associação, favorecendo a divulgação dos nossos objectivos, para os quais ofereceu os seus saberes”,
Regina Pinto da Rocha foi esposa do professor Victor Pinto da Rocha, presidente da mesa da assembleia-geral Associação Cultural Vale de Santarém, que faleceu em 2020, e mãe de Duarte Pinto da Rocha, actual cônsul-geral de Portugal em Andorra

