Moção defende requalificação urgente da ponte da Panela

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou uma moção onde se defende a requalificação da ponte da Panela, travessia sobre a linha ferroviária do Norte que liga as freguesias de São Vicente do Paúl e de Vale de Figueira. O texto da moção, apresentado pela CDU, lembra que a ponte da Panela, sob responsabilidade da Câmara de Santarém, encontra-se escorada há vários anos devido a problemas estruturais, mantendo-se numa situação provisória prolongada, com impactos negativos na segurança rodoviária, na mobilidade das populações e na coesão territorial.

A moção defende que a Câmara de Santarém reavalie técnica e financeiramente a empreitada, de modo a relançar com urgência o concurso público para as necessárias obras e a definir e divulgar um calendário claro do início e da conclusão da empreitada. “Para a CDU, esta aprovação só terá verdadeiro significado se for acompanhada de decisões concretas e da rápida concretização da obra. As populações precisam de soluções e não de mais adiamentos”, diz a coligação liderada pelo PCP.

A situação da ponte da Panela foi tema recente nas páginas de O MIRANTE, quando vários moradores da zona manifestaram preocupação com o estado da estrutura. Tal como noticiámos, o concurso público lançado em Maio de 2025 para requalificação da estrutura não teve concorrentes e a travessia continua a apresentar evidentes sinais de degradação.

Em recente reunião do executivo, na resposta a questões colocadas pelo vereador Pedro Ribeiro (PS), e tal como O MIRANTE deu nota, o presidente do município, João Leite (PSD), manifestou a intenção de se lançar novo concurso, mas desta vez com um valor base manifestamente superior. Tal como fez saber o vereador Pedro Gouveia, o primeiro concurso tinha como valor base 225 mil euros. Já o que irá ser lançado, segundo previsão estimada pela equipa projectista, deverá rondar os 600 mil euros.

A O MIRANTE, Pedro Gouveia acrescentou que foram pedidos esclarecimentos à Infraestruturas de Portugal (IP) e que a autarquia recebeu recentemente da equipa projectista a informação actualizada para consulta preliminar a empresas da especialidade, que será efectuada no início deste ano. “Esperamos lançar nova empreitada imediatamente após as respostas às respectivas consultas”, garantiu.