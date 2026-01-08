uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-01-2026 13:24

O último adeus a Zeca Pereira em Tomar

1 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
2 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
3 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
4 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
5 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
6 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
7 / 7
O último adeus a Zeca Pereira em Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Funeral decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes no último adeus ao antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar.

O funeral de José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes, entre familiares e autarcas. A missa, que teve lugar na Igreja de Santa Maria do Olival, foi presidida pelo vigário de Tomar, Rui Tereso.

Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, morreu no domingo, 4 de Janeiro, aos 77 anos, vítima de doença súbita.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar