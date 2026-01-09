Adiada tomada de posse dos órgãos sociais dos Bombeiros de Rio Maior

Foi adiada, devido a motivos imprevistos, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior que estava agendada para a tarde de sábado, 10 de Janeiro. A informação foi divulgada pela associação a pedido da presidente da assembleia geral, Isaura Morais.