Sociedade | 09-01-2026 15:00
Adiada tomada de posse dos órgãos sociais dos Bombeiros de Rio Maior
A cerimónia estava agendada para a tarde de sábado, 10 de Janeiro.
Foi adiada, devido a motivos imprevistos, a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior que estava agendada para a tarde de sábado, 10 de Janeiro. A informação foi divulgada pela associação a pedido da presidente da assembleia geral, Isaura Morais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar