09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-01-2026 15:15

Agrediu outro cidadão em VFX e acabou detido por permanência ilegal no país

Homem tentou enganar os agentes dizendo que o seu passaporte se tinha extraviado.

Um homem de 69 anos foi detido a 5 de Janeiro pela Polícia de Segurança Pública, na freguesia de Vila Franca de Xira, por suspeitas do crime de permanência irregular em território nacional. A detenção foi efectuada por elementos da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, na sequência de uma ocorrência relacionada com ofensas à integridade física. No local os agentes procederam à identificação do suspeito, que alegou ter extraviado o passaporte. No entanto, após a realização de diligências policiais, foi possível apurar que o indivíduo não possuía qualquer título de permanência válido, nem documentação que comprovasse a sua situação regular em Portugal, motivo pelo qual acabou por ser detido. O homem foi conduzido às salas de detenção da PSP, onde permaneceu até ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação.

