09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-01-2026 10:54

Aldeia de Santos celebra Festa de São Gens

Tradicional Festa em Honra de São Gens decorre no sábado, 10 de Janeiro, na aldeia de Santos, em Mação.

A Associação Cultural e Recreativa de Santos volta a promover a tradicional Festa em Honra de São Gens, que vai ter lugar no sábado, 10 de Janeiro, na aldeia de Santos, concelho de Mação. Segundo a organização, a edição de 2026 reforça a ligação ao passado, integrando simultaneamente “um toque rústico de modernidade”.
A tradição remonta ao século XVIII e assenta na singular Lenda de São Gens. O programa religioso tem início na aldeia, na Igreja de São Mateus, seguindo-se a procissão com o pequeno andor de São Gens pela encosta, em direcção ao monte de São Gens. De forma cónica, este monte acolhe no seu topo a ermida dedicada ao santo, onde é celebrada a missa.
No final da celebração religiosa, decorre a bênção e partilha dos pães entre todos os fiéis, um gesto carregado de simbolismo, associado à saúde, fertilidade e espiritualidade, e que reforça os laços de união da comunidade. Após o momento religioso, a festa prossegue na sede da Associação Cultural e Recreativa de Santos, onde vai ser servido um lanche convívio, acompanhado de animação artística.

