Sociedade | 09-01-2026 15:49
Autarca da União de Freguesias de Torres Novas critica falta de civismo na deposição de resíduos
João Paulo Gomes assume luta contra a deposição ilegal de resíduos como uma das prioridades do mandato e critica prevaricadores.
O presidente da União das Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, em Torres Novas, reagiu com indignação à falta de civismo daqueles que não depositam os resíduos em locais apropriados nem utilizam as vias disponíveis para a sua recolha. “Dá muito trabalho manter os espaços limpos e é desolador ver todo esse empenho comprometido”, disse João Paulo Gomes através de um comunicado, onde lamenta que um dos locais recentemente limpo tenha voltado a “apresentar resíduos abandonados junto aos contentores, fruto da falta de civismo e de bom-senso de alguns”.
A União das Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, o Departamento do Ambiente da Câmara Municipal e a empresa SUMA, tinham procedido à limpeza de grande parte dos locais identificados como tendo resíduos depositados na via pública, nomeadamente em Casal Garcia Mogo, Marruas e Carreiro da Areia.
Agradecendo a todos os que denunciam as más práticas, o autarca eleito pela coligação AD- Tempo de Avançar (PSD/ CDS-PP), lembrou que o abandono de resíduos na via pública acarreta “prejuízo para o ambiente e para a saúde pública”, sendo prática sujeita a coimas que podem chegar aos 12 mil euros para pessoas singulares e aos 70 mil euros para empresas. “Importa reforçar que basta ligar para o 800 916 456 e agendar gratuitamente a recolha do lixo volumoso”, vincou.
João Paulo Gomes apelou ainda “a todos os que presenciem ou identifiquem estas situações para que as denunciem às entidades competentes: GNR, PSP, Câmara Municipal ou Juntas de Freguesia”, fazendo da luta contra o abandono de resíduos, prática recorrente” naquela união de freguesias, “uma das prioridades deste executivo”.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar