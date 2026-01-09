uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Sociedade | 09-01-2026 15:49

Autarca da União de Freguesias de Torres Novas critica falta de civismo na deposição de resíduos

João Paulo Gomes assume luta contra a deposição ilegal de resíduos como uma das prioridades do mandato e critica prevaricadores.

O presidente da União das Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, em Torres Novas, reagiu com indignação à falta de civismo daqueles que não depositam os resíduos em locais apropriados nem utilizam as vias disponíveis para a sua recolha. “Dá muito trabalho manter os espaços limpos e é desolador ver todo esse empenho comprometido”, disse João Paulo Gomes através de um comunicado, onde lamenta que um dos locais recentemente limpo tenha voltado a “apresentar resíduos abandonados junto aos contentores, fruto da falta de civismo e de bom-senso de alguns”.
A União das Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, o Departamento do Ambiente da Câmara Municipal e a empresa SUMA, tinham procedido à limpeza de grande parte dos locais identificados como tendo resíduos depositados na via pública, nomeadamente em Casal Garcia Mogo, Marruas e Carreiro da Areia.
Agradecendo a todos os que denunciam as más práticas, o autarca eleito pela coligação AD- Tempo de Avançar (PSD/ CDS-PP), lembrou que o abandono de resíduos na via pública acarreta “prejuízo para o ambiente e para a saúde pública”, sendo prática sujeita a coimas que podem chegar aos 12 mil euros para pessoas singulares e aos 70 mil euros para empresas. “Importa reforçar que basta ligar para o 800 916 456 e agendar gratuitamente a recolha do lixo volumoso”, vincou.
João Paulo Gomes apelou ainda “a todos os que presenciem ou identifiquem estas situações para que as denunciem às entidades competentes: GNR, PSP, Câmara Municipal ou Juntas de Freguesia”, fazendo da luta contra o abandono de resíduos, prática recorrente” naquela união de freguesias, “uma das prioridades deste executivo”.


