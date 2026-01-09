uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 09-01-2026 12:00

Azambuja convida ministro das Infraestruturas a conhecer bairros do Estado ao abandono

Presidente do município quer mostrar ao ministro que tutela a Habitação os bairros do Estado que estão ao abandono na freguesia de Alcoentre. Autarquia tem demonstrado interesse na sua reabilitação.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, convidou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para se deslocar aquele concelho e conhecer de perto património do Estado que está sem qualquer utilização e que poderia fazer a diferença, nomeadamente na oferta habitacional.

O autarca socialista deu conhecimento do convite feito ao ministro na sessão da assembleia municipal realizada a 23 de Dezembro, detalhando que quer dar a conhecer os edifícios dos guardas prisionais de Vale de Judeus e das habitações agregadas ao Estabelecimento Prisional de Alcoentre que estão ao abandono, na freguesia de Alcoentre. Outra das visitas, caso Miguel Pinto Luz aceite o convite, será aos terrenos dos antigos viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Aveiras de Baixo, onde o município tem intenção de instalar um Parque Biológico e Ambiental.

A visita do ministro, sublinhou o autarca socialista, tem como intenção debater a possibilidade de o Estado transferir a gestão daquele património para a autarquia. Uma ambição conhecida da Câmara de Azambuja que tem demonstrado interesse na reabilitação dos antigos bairros prisionais para os devolver à população a custos controlados.

