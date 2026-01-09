Sociedade | 09-01-2026 10:25
Colisão entre dois carros faz dois feridos em Azóia de Cima
A colisão ocorreu em Casais de Arrocho e obrigou à mobilização de cinco viaturas e 13 operacionais, com as vítimas a serem transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.
Uma colisão entre dois veículos ligeiros causou dois feridos leves, ocorrida esta manhã em Casais de Arrocho, na localidade de Azóia de Cima, no concelho de Santarém.
O acidente mobilizou meios da GNR, dos Bombeiros e uma viatura da VMER, num total de cinco viaturas e 13 operacionais no local. As duas vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.
