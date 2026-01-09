Inibidores de sinal em Vale de Judeus colocados num prazo de 60 dias

O director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Orlando Carvalho, admitiu que a instalação dos inibidores de sinal na prisão de Vale de Judeus esteja concluída no prazo de 60 dias. “Espero que o compromisso com a empresa [seja conseguido] e que comecem a ser instalados. Em 30 dias, no máximo 60 dias, eles estarão a funcionar em teste”, afirmou no0 dia 6 de janeiro Orlando Carvalho, no Porto, à margem da visita às futuras instalações da Delegação Norte da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Em 6 de Setembro de 2025 o Governo informou que, um ano após a fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus, estava em fase de adjudicação para esse estabelecimento prisional a instalação de inibidores de sinal para telecomunicações e drones. Nessa altura foi admitida a sua inclusão até ao final de 2025. Questionada agora sobre o assunto, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, confirmou que os aparelhos ainda “não estão colocados”, relevando que o Governo enfrentou “alguns desafios” que foi superando, sem mencionar quais.

Todavia, a governante informou que o “equipamento está já em Portugal, já foi desalfandegado e está em vias de ser começar a ser instalado”, sublinhando tratar-se de um equipamento que “não existe” em Portugal. “Todo esse processo foi complexo, demorado, e é uma aprendizagem. Se correr bem, eu espero que corra bem e que o projeto-piloto nos dê bons resultados, se correr bem, acredito que os próximos inibidores serão muito mais rápidos, porque já sabemos, já aprendemos”, disse Rita Alarcão Júdice. Segundo informações do Ministério da Justiça à Lusa, o projecto-piloto de inibidores de sinal em Vale de Judeus tem um valor de 664 mil euros.