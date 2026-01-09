uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 09-01-2026 15:48

Junta de Olhalvo procura solução definitiva para caminhos vicinais

Foto: Junta de Freguesia de Olhalvo
Após sucessivas intervenções sem eficácia, a Junta de Freguesia de Olhalvo anuncia teste de nova solução para reparar os caminhos vicinais da freguesia.

A Junta de Freguesia de Olhalvo, Alenquer, informou que tem vindo a reparar, após cada intempérie, os caminhos vicinais da freguesia, recorrendo à colocação de macadame. Segundo o executivo, esta solução, embora dispendiosa em material e mão de obra, tem-se revelado ineficaz, uma vez que o escorrer das águas arrasta o macadame, formando regos que entopem valetas e sujam as vias adjacentes.
Perante esta situação, a junta anunciou que está a estudar uma nova solução, que será inicialmente testada num caminho vicinal. Caso o teste corresponda às expectativas, a intervenção será alargada a todos os caminhos da freguesia.
O executivo destacou que a medida permitirá resolver uma deficiência antiga, assegurando uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

