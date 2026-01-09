uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 09-01-2026 10:16

Morreu o empresário taurino de VFX Augusto Levesinho

Augusto Levesinho sentiu-se mal perto da tertúlia que ajudou a fundar, “O Estoque”, próximo do mercado municipal, desequilibrou-se e embateu violentamente com a cabeça no passeio.

Augusto Levesinho, uma figura carismática do mundo taurino de Vila Franca de Xira, sócio da empresa de tauromaquia Tauroleve (juntamente com os seus dois filhos, Ricardo e Rui Levesinho), morreu na tarde de quinta-feira, 8 de Janeiro, em Vila Franca de Xira.
Augusto Levesinho sentiu-se mal perto da tertúlia que ajudou a fundar, “O Estoque”, próximo do mercado municipal, desequilibrou-se e embateu violentamente com a cabeça no passeio, sofrendo um traumatismo crânioencefálico. Apesar dos esforços de reanimação feitos pelos bombeiros de Vila Franca de Xira e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, o óbito acabou por ser confirmado no local, com o corpo a ser levado para a morgue do hospital.
Era considerado um homem simples, muito aficionado e de relação fácil de simpatia com a comunidade. Foi, ao longo dos anos, um forte defensor das tradições taurinas de Vila Franca de Xira e da praça de toiros Palha Blanco, que chegou a dirigir nos últimos anos com os filhos. Augusto Levesinho foi também uma pessoa ligada ao movimento associativo, em particular ao União Desportiva Vilafranquense.

