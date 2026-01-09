Partiu janela da casa da “ex” e tentou agredi-la em Alverca

Uma mulher de Alverca viveu momentos de pânico ao ser atacada em casa pelo ex-companheiro que, movido por ciúmes, partiu a janela da casa onde a mulher vive, entrou na habitação e tentou matá-la. O episódio de violência doméstica só não teve um desfecho pior graças ao sangue frio da mulher, que conseguiu ligar para a polícia a dizer que estava a ser agredida pelo ex-companheiro, até ter conseguido fugir e pedir ajuda presencialmente na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da divisão policial de Vila Franca de Xira, que rapidamente colocou agentes no terreno a procurar o agressor.

O caso aconteceu a 5 de Janeiro e acabou com a detenção do homem, de 37 anos, suspeito de um crime de violência doméstica. Segundo o testemunho da vítima, o suspeito ter-se-á introduzido no interior da sua residência momentos antes, partindo uma janela. De imediato, os agentes acompanharam a vítima até à habitação com o objectivo de localizar o suspeito. Durante o percurso o homem acabou por ser interceptado pela polícia, apresentando sinais evidentes de embriaguez, ferimentos nas mãos e vestígios do vidro que destruiu para entrar na habitação.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE