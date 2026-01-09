uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-01-2026 16:22

Partiu janela da casa da “ex” e tentou agredi-la em Alverca

violencia domestica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mulher conseguiu fugir e refugiar-se na esquadra da Polícia de Segurança Pública. Agressor estava bêbado e foi encontrado pelos agentes ainda com vidros nas mãos.

Uma mulher de Alverca viveu momentos de pânico ao ser atacada em casa pelo ex-companheiro que, movido por ciúmes, partiu a janela da casa onde a mulher vive, entrou na habitação e tentou matá-la. O episódio de violência doméstica só não teve um desfecho pior graças ao sangue frio da mulher, que conseguiu ligar para a polícia a dizer que estava a ser agredida pelo ex-companheiro, até ter conseguido fugir e pedir ajuda presencialmente na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da divisão policial de Vila Franca de Xira, que rapidamente colocou agentes no terreno a procurar o agressor.
O caso aconteceu a 5 de Janeiro e acabou com a detenção do homem, de 37 anos, suspeito de um crime de violência doméstica. Segundo o testemunho da vítima, o suspeito ter-se-á introduzido no interior da sua residência momentos antes, partindo uma janela. De imediato, os agentes acompanharam a vítima até à habitação com o objectivo de localizar o suspeito. Durante o percurso o homem acabou por ser interceptado pela polícia, apresentando sinais evidentes de embriaguez, ferimentos nas mãos e vestígios do vidro que destruiu para entrar na habitação.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar