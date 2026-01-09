uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 09-01-2026 15:29

PSP detém três pessoas por posse ilegal de armas em Samora Correia

foto PSP
A apreensão de armas de fogo, munições e uma arma branca marcou uma operação policial realizada em Samora Correia, no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de burla dirigidos a pessoas idosas.

Três pessoas, entre os quais um homem e duas mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 43 anos, foram detidas na manhã de 7 de Janeiro, cerca das 07h00, em Samora Correia, por suspeitas da prática do crime de posse de armas de fogo, arma branca e munições ilegais.
A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de burlas qualificadas, em que as vítimas são pessoas especialmente vulneráveis em razão da idade. No decurso da operação, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão, do qual resultou a recolha de diverso material considerado ilícito.
Entre os itens apreendidos contam-se três armas de fogo, uma arma branca do tipo punhal com 26 centímetros de lâmina, 20 cartuchos de calibre 12, 12 cartuchos bala do mesmo calibre, 11 munições de calibre 6.35 milímetros, um fio em metal amarelo e várias cautelas de penhor.
A operação foi desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Cascais, tendo contado com o apoio da Guarda Nacional Republicana nas diligências realizadas em áreas sob a sua jurisdição.
Concluídas as diligências, os três detidos foram restituídos à liberdade, ficando o processo a seguir os trâmites normais do inquérito, sob a alçada das autoridades judiciárias competentes.

