Salvaterra de Magos reforça prevenção de fogos com novo tractor

A aposta na prevenção continua a marcar a estratégia nacional de combate aos incêndios rurais, com os municípios a serem chamados a assumir um papel cada vez mais activo na gestão do território.

O município de Salvaterra de Magos recebeu na terça-feira, 6 de Janeiro, um tractor pneumático que vem reforçar a capacidade operacional municipal na prevenção e gestão integrada dos fogos rurais, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

O equipamento foi atribuído em regime de comodato, numa iniciativa de âmbito nacional promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e permitirá melhorar intervenções como a limpeza de faixas de gestão de combustível.

A entrega do tractor decorreu em Porto de Mós, distrito de Leiria, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.