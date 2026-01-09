Sociedade | 09-01-2026 10:31
Salvaterra de Magos reforça prevenção de fogos com novo tractor
A aposta na prevenção continua a marcar a estratégia nacional de combate aos incêndios rurais, com os municípios a serem chamados a assumir um papel cada vez mais activo na gestão do território.
O município de Salvaterra de Magos recebeu na terça-feira, 6 de Janeiro, um tractor pneumático que vem reforçar a capacidade operacional municipal na prevenção e gestão integrada dos fogos rurais, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.
O equipamento foi atribuído em regime de comodato, numa iniciativa de âmbito nacional promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e permitirá melhorar intervenções como a limpeza de faixas de gestão de combustível.
A entrega do tractor decorreu em Porto de Mós, distrito de Leiria, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.
