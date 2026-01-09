uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-01-2026 10:00

Verdelha do Ruivo é um vazadouro de lixo e município avalia soluções

Verdelha do Ruivo é um vazadouro de lixo e município avalia soluções
A deposição ilegal de resíduos compromete a salubridade e a qualidade de vida de quem vive na Verdelha do Ruivo - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Vialonga, a Verdelha do Ruivo continua a ser confrontada com a deposição ilegal de lixo e de veículos abandonados. A Câmara de Vila Franca de Xira pondera relocalizar os equipamentos de recolha de resíduos.

A Verdelha do Ruivo, em Vialonga, está referenciada há meses como um dos locais do concelho de Vila Franca de Xira onde se verifica a deposição ilegal de resíduos e o abandono de veículos, problemas que afectam a qualidade de vida dos moradores e a salubridade do espaço público. Em Dezembro, a situação agravou-se, segundo relatos da população, conforme ilustram as fotografias.
Em resposta a O MIRANTE, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que está a ser avaliada, na Verdelha do Ruivo, a relocalização dos equipamentos de recolha de resíduos, com o objectivo de prevenir esse tipo de ocorrências e assegurar melhores condições de salubridade e utilização para a população residente.
Quanto à instalação de sistemas de videovigilância em espaço público, a autarquia explica que depende do cumprimento de requisitos específicos e da autorização das forças policiais, acrescidos das normas previstas no Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). Actualmente, esta localização não se encontra definida como prioritária para este tipo de intervenção.
Relativamente à repavimentação da Rua dos Pombais, a câmara esclarece que esta depende de informação prévia dos SMAS sobre a necessidade de trabalhos de criação, substituição ou adaptação das infraestruturas subterrâneas. Este esclarecimento é considerado fundamental para permitir incluir a rua na lista final de intervenções a remeter à junta de freguesia para selecção e priorização das obras a realizar pelo município.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar