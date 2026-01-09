Verdelha do Ruivo é um vazadouro de lixo e município avalia soluções

A Verdelha do Ruivo, em Vialonga, está referenciada há meses como um dos locais do concelho de Vila Franca de Xira onde se verifica a deposição ilegal de resíduos e o abandono de veículos, problemas que afectam a qualidade de vida dos moradores e a salubridade do espaço público. Em Dezembro, a situação agravou-se, segundo relatos da população, conforme ilustram as fotografias.

Em resposta a O MIRANTE, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que está a ser avaliada, na Verdelha do Ruivo, a relocalização dos equipamentos de recolha de resíduos, com o objectivo de prevenir esse tipo de ocorrências e assegurar melhores condições de salubridade e utilização para a população residente.

Quanto à instalação de sistemas de videovigilância em espaço público, a autarquia explica que depende do cumprimento de requisitos específicos e da autorização das forças policiais, acrescidos das normas previstas no Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). Actualmente, esta localização não se encontra definida como prioritária para este tipo de intervenção.

Relativamente à repavimentação da Rua dos Pombais, a câmara esclarece que esta depende de informação prévia dos SMAS sobre a necessidade de trabalhos de criação, substituição ou adaptação das infraestruturas subterrâneas. Este esclarecimento é considerado fundamental para permitir incluir a rua na lista final de intervenções a remeter à junta de freguesia para selecção e priorização das obras a realizar pelo município.