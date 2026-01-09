uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 09-01-2026 10:49

Misericórdia de VFX inaugura clínica de fisioterapia e galeria de arte

Espaço fica situado no Campus de Saúde da Misericórdia, no centro da cidade, onde em tempos funcionou o hospital Reynaldo dos Santos.

A Misericórdia de Vila Franca de Xira continua a alargar os serviços que presta à comunidade no seu novo Campus de Saúde, onde já existe, por exemplo, a clínica da Luz Saúde, e inaugurou na tarde de quinta-feira, 8 de Janeiro, uma nova clínica de fisioterapia.

A FisioCampus vai prestar serviços de fisioterapia, pilates clínico, pilates de equipamentos e fisiatria.

Também foi inaugurado no espaço a nova galeria de arte Campus 7 Art, que conta até Maio com uma exposição do artista Adão Conde.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

