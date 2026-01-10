Eliminados trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém em 2025

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos (PSD), publicou recentemente um esclarecimento sobre a vespa asiática, referindo que “não corresponde à realidade” que os ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém não estejam a ser intervencionados. “Se a sua denúncia já foi registada e ainda aguarda intervenção, é provável que tenha sido priorizada outra ocorrência de maior risco imediato. O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) tem operações em curso e intervém de forma contínua, com foco na segurança”, refere no esclarecimento dirigido aos cidadãos do concelho.

O autarca informa que, em 2025, o Serviço Municipal de Protecção Civil intervencionou aproximadamente trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém, dando prioridade a locais de maior risco, como zonas escolares, áreas habitacionais e locais com elevado fluxo pedonal, “para maximizar a segurança de todos”.

Emanuel Campos explica que a intervenção por vezes não é imediata porque, “tal como sucede noutras operações de protecção civil, existe priorização por risco, avaliação técnica do acesso, e coordenação com equipas especializadas — o que pode implicar intervenção faseada quando há múltiplos focos em simultâneo”.

Para registo oficial, triagem e agendamento de intervenção, o vice-presidente do município recomenda o uso dos canais abaixo: STOP Vespa: https://stopvespa.icnf.pt

Ou, em alternativa, o telefone directo do SMPC (243 333 122) ou o email oficial smpc@cm-santarem.pt. E alerta que publicar no Facebook não substitui a denúncia oficial. “Sem registo nos canais do SMPC, a equipa não consegue georreferenciar, priorizar e agendar a intervenção com a rapidez devida”, vinca.

Bombeiros sem mãos a medir

Tal como O MIRANTE noticiou no mês passado, a proliferação de ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém está a causar demora na resposta a todas as solicitações com vista à sua eliminação. Até ao início de Dezembro já tinham sido comunicados 319 casos e a Câmara de Santarém decidiu mesmo contratar uma empresa externa para dar resposta à situação, intervenção que não foi suficiente para resolver todos os casos no período estabelecido, dada a sua quantidade. Daí vir a ser firmado novo contrato com a empresa privada, disse na altura a O MIRANTE Emanuel Campos. Até lá, a tarefa está a cargo dos Bombeiros Sapadores de Santarém, tutelados pelo município, que vão respondendo à medida das suas possibilidades, dado que os recursos humanos são limitados.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, referiu ao nosso jornal que 2025 foi um “ano anómalo” quanto à proliferação de ninhos, o que poderá ser explicado pelo facto de ter sido um ano quente, propício à reprodução da espécie. Reconheceu que não têm conseguido dar resposta a tantas solicitações, concedendo prioridade a casos próximos de habitações ou de equipamentos públicos, como escolas.

O MIRANTE tem recebido diversas denúncias da existência de ninhos de vespa asiática. Uma das últimas veio da parte de Manuel Branco, de Casais da Aroeira, Abitureiras. Segundo o cidadão, andou cerca de um mês a denunciar dois ninhos de vespa asiática, um no recinto das festas das Abitureiras e outro na localidade vizinha de Lamarosa, junto a uma habitação.