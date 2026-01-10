uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-01-2026 15:00

Eliminados trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém em 2025

Eliminados trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém em 2025
Um ninho de vespa asiática na Ponte do Celeiro, que aguarda eliminação desde meados de Outubro - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Serviço Municipal de Protecção Civil não tem tido mãos a medir para dar resposta aos casos de ninhos de vespa asiática que lhes são reportados. Alguns cidadãos têm-se queixado da demora na resposta.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos (PSD), publicou recentemente um esclarecimento sobre a vespa asiática, referindo que “não corresponde à realidade” que os ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém não estejam a ser intervencionados. “Se a sua denúncia já foi registada e ainda aguarda intervenção, é provável que tenha sido priorizada outra ocorrência de maior risco imediato. O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) tem operações em curso e intervém de forma contínua, com foco na segurança”, refere no esclarecimento dirigido aos cidadãos do concelho.
O autarca informa que, em 2025, o Serviço Municipal de Protecção Civil intervencionou aproximadamente trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém, dando prioridade a locais de maior risco, como zonas escolares, áreas habitacionais e locais com elevado fluxo pedonal, “para maximizar a segurança de todos”.
Emanuel Campos explica que a intervenção por vezes não é imediata porque, “tal como sucede noutras operações de protecção civil, existe priorização por risco, avaliação técnica do acesso, e coordenação com equipas especializadas — o que pode implicar intervenção faseada quando há múltiplos focos em simultâneo”.
Para registo oficial, triagem e agendamento de intervenção, o vice-presidente do município recomenda o uso dos canais abaixo: STOP Vespa: https://stopvespa.icnf.pt
Ou, em alternativa, o telefone directo do SMPC (243 333 122) ou o email oficial smpc@cm-santarem.pt. E alerta que publicar no Facebook não substitui a denúncia oficial. “Sem registo nos canais do SMPC, a equipa não consegue georreferenciar, priorizar e agendar a intervenção com a rapidez devida”, vinca.

Bombeiros sem mãos a medir
Tal como O MIRANTE noticiou no mês passado, a proliferação de ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém está a causar demora na resposta a todas as solicitações com vista à sua eliminação. Até ao início de Dezembro já tinham sido comunicados 319 casos e a Câmara de Santarém decidiu mesmo contratar uma empresa externa para dar resposta à situação, intervenção que não foi suficiente para resolver todos os casos no período estabelecido, dada a sua quantidade. Daí vir a ser firmado novo contrato com a empresa privada, disse na altura a O MIRANTE Emanuel Campos. Até lá, a tarefa está a cargo dos Bombeiros Sapadores de Santarém, tutelados pelo município, que vão respondendo à medida das suas possibilidades, dado que os recursos humanos são limitados.
O comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, referiu ao nosso jornal que 2025 foi um “ano anómalo” quanto à proliferação de ninhos, o que poderá ser explicado pelo facto de ter sido um ano quente, propício à reprodução da espécie. Reconheceu que não têm conseguido dar resposta a tantas solicitações, concedendo prioridade a casos próximos de habitações ou de equipamentos públicos, como escolas.
O MIRANTE tem recebido diversas denúncias da existência de ninhos de vespa asiática. Uma das últimas veio da parte de Manuel Branco, de Casais da Aroeira, Abitureiras. Segundo o cidadão, andou cerca de um mês a denunciar dois ninhos de vespa asiática, um no recinto das festas das Abitureiras e outro na localidade vizinha de Lamarosa, junto a uma habitação.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar