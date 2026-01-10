uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 10-01-2026 18:43

Fiscalização de trânsito em Torres Novas detecta várias infracções

A operação envolveu meios da Esquadra de Torres Novas, Esquadras de Trânsito de Santarém e Tomar, formandos do curso de especialização de tacógrafos que decorria na Escola Prática de Polícia, Autoridade Tributária e Aduaneira e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

Uma operação policial de fiscalização de trânsito na cidade de Torres Novas levou à instauração de duas contraordenações por excesso de peso e duas contraordenações relativas a tacógrafos (irregularidades nos períodos de descanso), em veículos pesados. Já a fiscalização a veículos ligeiros resultou em duas contraordenações por falta de inspecção; uma contraordenação por incumprimento dos registos gerais e específicos de higiene e uma contraordenação por falta de controlo metrológico de registo de temperatura (em viaturas de mercadorias); 4 contraordenações relativas a irregularidades na admissão de circulação de viaturas estrangeiras; e uma contraordenação por excesso de velocidade.

A operação envolveu meios da Esquadra de Torres Novas, Esquadras de Trânsito de Santarém e Tomar, formandos do curso de especialização de tacógrafos que decorria na Escola Prática de Polícia, Autoridade Tributária e Aduaneira e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A acção teve como principais objectivos o reforço da visibilidade policial, o controlo de comportamentos de risco na condução e a fiscalização de veículos pesados, veículos de transporte de mercadorias e veículos de matrícula estrangeira.

