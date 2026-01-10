uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-01-2026 18:00

Maria Teresa é filha de pais de Santarém e foi a primeira a nascer em 2026 em Abrantes

Maria Teresa, filha de pais residentes em Santarém, foi o primeiro bebé a nascer na região abrangida por O MIRANTE - FOTO - ULS Médio Tejo
A menina com 3,6 quilos foi a bebé do ano do Centro Hospitalar do Médio Tejo, porque o serviço estava fechado na passagem de ano em Santarém. Pormenores à parte, a família viveu o momento com grande emoção.

O primeiro bebé a nascer em 2026 na área da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo foi Maria Teresa, filha de pais residentes em Santarém, e veio ao mundo às 21h52 do dia 1 de Janeiro, na maternidade do Hospital de Abrantes. Segundo a ULS do Médio Tejo, a recém-nascida nasceu com 3,6 quilos “em perfeita saúde”. A família viveu o momento com grande emoção, acolhendo a bebé “com amor e felicidade”, o que tornou este início de ano ainda mais especial.
O nascimento marcou também a equipa da maternidade do Hospital de Abrantes, que, de acordo com a instituição, acompanhou o parto com dedicação, cuidado e profissionalismo. Para a ULS do Médio Tejo, o primeiro bebé do ano “representa sempre um sinal de renovação, de futuro e de novos começos”. “Maria Teresa inicia assim a sua vida rodeada de carinho”, refere ainda o comunicado, num dia que ficará “para sempre gravado na memória da família e da instituição que a recebeu”.

