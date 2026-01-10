Sociedade | 10-01-2026 09:17
Miguel Pinto Luz visitou Benavente em reunião de trabalho sobre o aeroporto Luís de Camões
A passagem do governante voltou a colocar Benavente no mapa das decisões estratégicas, num momento de diálogo institucional centrado em projectos estruturantes para o país.
O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve sexta-feira, 9 de Janeiro, no concelho de Benavente, no âmbito de uma reunião de trabalho dedicada ao aeroporto Luís de Camões.
A visita incluiu ainda uma deslocação ao Benavente Logistic Park, infraestrutura considerada estratégica para a afirmação do concelho enquanto plataforma logística e de captação de investimento.
De acordo com informação divulgada pela Câmara Municipal de Benavente, estes momentos de diálogo institucional permitiram aprofundar a articulação entre o município e o Governo, sublinhando a importância de Benavente no contexto do desenvolvimento económico do país.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar