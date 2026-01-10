PSP reforça patrulhamento em Alverca e Sobralinho para combater furtos de automóveis

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já conseguiu identificar alguns dos possíveis autores pelos assaltos a automóveis que têm acontecido na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e garante que vai reforçar o patrulhamento nos locais mais sensíveis.

A O MIRANTE, a PSP contraria a ideia dos moradores, noticiada na última semana pelo nosso jornal, de que exista uma vaga de furtos, notando que os dados oficiais relativos aos meses de Novembro e Dezembro no Sobralinho dão nota do furto de uma viatura e de um furto no interior de outro veículo, isto apesar de pelo menos quatro carros estacionados ao lado uns dos outros terem sido alvo dos ladrões e ficado com os vidros danificados. Vários moradores já tinham contado à nossa reportagem que dada a idade dos veículos não apresentaram queixa às autoridades.

No entanto, alargando a análise a toda a união de freguesias, com especial incidência em Alverca, as autoridades policiais dizem ter registado 11 furtos de viaturas e 25 furtos no interior das mesmas, visando essencialmente objectos e componentes mecânicos. “A PSP mantém uma monitorização constante dos índices de criminalidade na região através do reforço do patrulhamento, que tem sido adaptado em função das manchas criminais detectadas, com especial atenção aos períodos nocturnos e zonas de maior incidência, já tendo sido possível identificar alguns dos possíveis autores”, explica a Polícia.

PSP apela aos lesados

que apresentem queixa

A PSP assegura que continuará a fazer o máximo de esforço no sentido de mitigar este fenómeno e responsabilizar os seus autores. “Para mitigar o risco de furto recomenda-se aos proprietários de viaturas que evitem deixar ferramentas, malas ou equipamentos electrónicos à vista no interior do habitáculo e que sempre que possível, estacione em locais bem iluminados e movimentados”, refere a PSP. A polícia lembra que o uso de dispositivos de imobilização - as chamadas trancas de volante - e alarmes é também aconselhado, especialmente nos automóveis mais antigos e vulneráveis. “É fundamental que todas as ocorrências sejam formalmente comunicadas à PSP para que os recursos operacionais possam ser devidamente alocados às zonas mais fustigadas”, apela a PSP.

Tal como o nosso jornal já havia dado nota, as preocupações com o aumento deste tipo de crimes têm alarmado a comunidade. “Estamos muito preocupados com este acréscimo de roubos que está a acontecer, a viaturas e lojas. A polícia diz que está a investigar mas precisamos de resultados, porque realmente tem havido um grande aumento da criminalidade”, lamentara Carlos Gonçalves, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que escrevera um ofício à PSP a pedir um reforço do policiamento com maior proximidade nas localidades afectadas e um reforço da investigação no terreno.