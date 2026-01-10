uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-01-2026 18:45

Um detido em operações policiais no Entroncamento e Tomar

As operações, no dia 6 de Janeiro, contaram com a participação de aproximadamente meia centena de polícias.

A PSP efectuou uma detenção por tráfico de estupefacientes no Entroncamento, tendo apreendido 42 doses de haxixe, um telemóvel e 350 euros em dinheiro. Foi ainda elaborado um auto de ocorrência por posse/consumo de estupefacientes, com apreensão de 4 doses de haxixe.
A detenção ocorreu durante uma operação policial de fiscalização rodoviária, no âmbito da qual foram levantados, entre outros, os seguintes autos:1 por condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de alcoolemia de 0,95 g/l; 3 por falta de seguro; 1 por falta de inspecção periódica obrigatória; 1 por falta de documentos; 3 por falta de sistema de retenção; 1 por excesso de lotação de passageiros; 2 por uso injustificado de luzes de nevoeiro; 1 por irregularidades no assento; 5 autos de apreensão de documentos; 1 aviso para apresentação de documentos. Foram ainda controlados 40 cidadãos estrangeiros.
Operação semelhante em Tomar resultou na elaboração de dois autos de ocorrência por posse de estupefacientes, com apreensão de total de 5 doses de haxixe. Durante a operação foram fiscalizadas mais de uma centena de veículos, realizados 62 testes de alcoolemia, emitido um aviso para apresentação de documentos e apreendida uma viatura por alteração de características.
As operações, no dia 6 de Janeiro, contaram com a participação de aproximadamente meia centena de polícias, tendo como principais objectivos a prevenção da criminalidade, o combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, o reforço da segurança rodoviária e o controlo de cidadãos estrangeiros.
