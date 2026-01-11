uma parceria com o Jornal Expresso
11/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-01-2026 10:00

Abrantes vai assinar novo protocolo para instalação de videovigilância no concelho

Presidente da Câmara de Abrantes destacou o trabalho já desenvolvido na identificação das localizações e critérios técnicos para a implementação dos equipamentos de videovigilância. Anúncio surge no contexto de um debate municipal sobre a sensação de insegurança na cidade.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), anunciou em reunião do executivo que o município e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão proceder à assinatura de um novo acordo para a instalação de câmaras de videovigilância no concelho, após ajustes necessários ao longo do processo. O documento vai ser posteriormente remetido à Direcção Nacional da PSP e ao secretário de Estado, abrindo caminho à operacionalização efectiva do sistema.
Manuel Valamatos destacou o trabalho já desenvolvido nos últimos dois anos na identificação das localizações e critérios técnicos para a implementação dos equipamentos. O autarca sublinhou que agora a fase em curso é a de operacionalidade efectiva, esperando que o sistema possa ser rapidamente instalado e colocado ao serviço como um mecanismo de apoio à actuação da PSP na cidade.
O anúncio surge no contexto de um debate municipal que tem vindo a repetir-se nos últimos meses sobre a sensação de insegurança na cidade e o atraso na instalação das câmaras. A proposta de videovigilância foi inicialmente apresentada e negociada em 2024, resultando na assinatura de um protocolo de cooperação com a PSP, com vigência de três anos renováveis.
Recentemente, na última reunião do executivo de Dezembro, vereadores da oposição destacaram a preocupação crescente com assaltos a estabelecimentos e a pessoas na via pública, e questionaram os atrasos na implementação das câmaras, sugerindo até a avaliação da criação de uma Polícia Municipal como alternativa para reforçar a segurança local. Manuel Valamatos reafirmou, contudo, que essa hipótese não está em cima da mesa, referindo que a implementação do sistema de videovigilância está pendente de constrangimentos legais e questões de protecção de dados.

