Cidadãos denunciam condições precárias para os animais da Quinta Municipal da Piedade

Um grupo de cidadãos que frequenta regularmente a Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, criou uma página na rede social Facebook para alertar para as condições em que vivem os animais na quintinha. O espaço é frequentado diariamente por centenas de crianças e famílias e, de acordo com Bárbara Alves, os animais de grande porte (vaca, burro, póneis e um suíno) estão alojados em espaços reduzidos, maioritariamente sobre solo de cimento, sem cama orgânica visível, com ausência frequente de água e alimento acessíveis e com níveis de sujidade significativos. Em períodos de chuva, estes espaços transformam-se em zonas de lama e água estagnada.

No caso das aves, é visível a água estagnada, frequentemente esverdeada e com lixo acumulado, bem como a manutenção de perus juvenis e outras aves em espaços fechados, tipo aviário, com condições pouco compatíveis com um espaço de carácter pedagógico. “Existem exemplos de boas práticas no mesmo contexto urbano, como a Quinta Pedagógica dos Olivais, em Lisboa, que acolhe animais semelhantes em condições claramente mais adequadas, demonstrando que é possível garantir bem-estar animal, higiene e segurança num espaço municipal desta natureza”, considera o grupo.

Queixas foram remetidas para a câmara e PSP

Quem entra no espaço onde estão os animais constata facilmente que os percursos estão mal definidos e danificados, o que obriga as pessoas a circular sobre lama e dejectos. São ainda visíveis comedouros e bebedouros improvisados, feitos a partir de garrafões cortados, bem como a presença de recipientes e materiais potencialmente perigosos em zonas de circulação pública.

As preocupações foram remetidas para a Câmara de Vila Franca de Xira, responsável pela gestão da Quinta Municipal da Piedade, que realizou “intervenções pontuais”, como o tratamento de feridas visíveis num suíno e alguns trabalhos na zona do lago das aves. No entanto, essas acções revelam-se insuficientes para resolver problemas estruturais que persistem, consideram os frequentadores da quintinha. De acordo com Bárbara Alves, foi apresentada participação na PSP, que esteve no local e “confirmou a veracidade dos factos comunicados, referindo que a situação passará a ser alvo de fiscalização”.

Município diz que há manutenção regular

O grupo de cidadãos afirma que o objectivo não é acusar os trabalhadores responsáveis pela manutenção da quintinha, mas sim contribuir para a “melhoria de um espaço público relevante para a comunidade”. A Câmara de Vila Franca de Xira diz a O MIRANTE que regularmente são efectuadas intervenções de conservação e manutenção do espaço, de modo a assegurar as condições necessárias à sua utilização. Estão actualmente afectos ao maneio do parque de animais três trabalhadores, responsáveis diariamente por limpar e alimentar as espécies.

“Informa-se que o espaço é limpo e higienizado diariamente e que o mesmo está sujeito a inspecções periódicas da BriPA – Brigada de Protecção Ambiental da PSP e da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), estando garantida a segurança alimentar, a saúde animal e a saúde pública”, defende a autarquia, acrescentando que todos os animais são monitorizados por veterinários, que actuam para garantir o bem-estar dos animais e a prevenção de doenças.