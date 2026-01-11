Detido em Santarém por posse de munições sem licença

Um homem de 38 anos foi detido no domingo, 4 de Janeiro, no concelho de Santarém, por posse de arma proibida, depois de ter sido abordado por militares da Guarda por estar a conduzir uma viatura em contramão, revelou a Guarda Nacional Republicana (GNR). Em comunicado, a GNR indica que a detenção foi efectuada por militares do Posto Territorial de Alpiarça, no âmbito de “uma acção de patrulhamento direcionada à prevenção e combate à criminalidade”.

“No decorrer da acção, o condutor foi identificado e, após realizada uma busca à viatura, foi possível apurar a existência de 32 munições no seu interior”, refere a GNR, acrescentando que, no âmbito das diligências efectuadas, foi ainda apurado que o suspeito não tinha licença de uso e porte de arma, “motivo que levou à sua detenção”. Ainda segundo a GNR, o suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.