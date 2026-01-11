Ferida grave em acidente na EN118 entre Almeirim e Alpiarça

Um acidente entre um um pesado e dois ligeiros provocou ferimentos graves a uma mulher, na Estrada Nacional 118, junto à Gouxaria, entre Almeirim e Alpiarça.

Um acidente entre um um pesado e dois ligeiros provocou ferimentos graves a uma mulher, na Estrada Nacional 118, junto à Gouxaria, entre Almeirim e Alpiarça. O acidente ocorreu este domingo, 11 de Janeiro, às 12h52, segundo informou o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil.



No local estiveram os Bombeiros Municipais de Alpiarça, com 9 bombeiros, apoiados por 3 viaturas, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e a GNR.