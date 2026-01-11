Guilherme foi o primeiro bebé de 2026 a nascer no Hospital de Santarém

O primeiro bebé a nascer na maternidade do Hospital Distrital de Santarém em 2026 chama-se Guilherme. O parto aconteceu pelas 15h25 do dia 2 de Janeiro e o recém-nascido chegou ao mundo com 2 quilos e 820 gramas. Guilherme é o segundo filho de Rute Machado e Tiago Januário, um casal residente em Rio Maior, que inicia o novo ano com uma adição especial à família. Os pais contaram a O MIRANTE que a chegada do bebé foi vivida com tranquilidade, apesar do simbolismo de se tratar do “bebé do ano”. O pai, de 34 anos, realça que a felicidade não está ligada à data, mas sim ao facto de o nascimento ter sido desejado e esperado.

“A sensação de ser pai novamente é maravilhosa, independentemente de ser o bebé do ano ou não. Já estávamos a tentar há algum tempo e agora conseguimos e estamos muito felizes”, afirmou com um sorriso. Rute Machado, de 31 anos, admitiu que a gravidez e o parto foram um pouco mais exigentes do que na primeiro gestação, mas que tudo correu bem e que o bebé estava saudável, ainda que “um pouco choroso” nas primeiras horas. Juntos há cerca de dez anos, o casal salientou sentir-se tranquilo quanto ao futuro e sem receios acrescidos face à instabilidade financeira actual, provocada pelos conflitos armados.

O pai é mecânico e a mãe gerente de secção num supermercado. O casal pretende continuar a criar os filhos em Rio Maior, onde construiu a sua vida em comum há 10 anos, tendo a filha mais velha, Francisca, que completa três anos em Março, reagido bem à chegada do irmão, segundo contou a mãe. Quanto ao nome, Rute Machado confessou que a escolha de Guilherme levou mais tempo do que o nome da filha, cujo nome foi inspirado na avó de Tiago Januário. “Arranjar um nome desta vez foi mais difícil, tivemos que pensar um bocado mais que no da Francisca”, comentou entre risos.

A mãe destacou ainda o bom acompanhamento prestado pelo Serviço Nacional de Saúde ao longo da gravidez e do parto, confessando que, apesar de algum receio devido aos encerramentos recorrentes de serviços de obstetrícia em várias regiões do país, o parto natural decorreu conforme o planeado e sem percalços. Para 2026, Tiago Januário, natural de São Bento, no concelho de Porto de Mós, deseja sobretudo saúde e paz para toda a família. Felizes com o momento que vivem, os pais deixaram uma mensagem simples a quem espera um bebé: serenidade e confiança de que tudo vai correr bem.