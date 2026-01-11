uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-01-2026 11:19

Mais de 218 mil eleitores votam hoje antecipadamente nas presidenciais

votação orcamento participativo
foto ilustrativa
Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente nas eleições presidenciais do próximo domingo, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

Dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) indicam que são 218.481 os eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade e que vão hoje às urnas, abertas nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
A primeira vez que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do País foi nas eleições presidenciais de Janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Nessa altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.922 eleitores.
Os eleitores devem dirigir-se hoje à mesa de voto no município por si escolhido aquando da inscrição, identificar-se e indicar a freguesia onde se encontram recenseados. Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança, que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.
Caso um eleitor se tenha inscrito para votar hoje, mas não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto no próximo domingo, na assembleia ou secção de voto onde se encontra recenseado.
Entre os eleitores que escolheram votar hoje encontra-se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Cerca de 11 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro estão recenseados para votar nas eleições presidenciais de 18 de Janeiro, às quais concorrem 11 candidatos, um número recorde.
Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
O vencedor deste sufrágio sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, que termina o seu mandato em Março.
Caso nenhum dos candidatos obtenha maioria absoluta, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de Fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.

