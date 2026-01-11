PSP com o maior número de candidatos a agentes dos últimos cinco anos

Mais de 4.000 pessoas inscreveram-se no concurso para a admissão de novos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), o número mais elevado dos últimos cinco anos, indicou à Lusa aquela polícia. Actualmente estão a frequentar o curso de agentes na Escola de Polícia em Torres Novas perto de 600 formandos. A PSP prevê que o próximo curso de formação de agentes tenha 800 formandos e comece na segunda quinzena de Junho.

A PSP realizou entre 28 de Novembro e 23 de Dezembro de 2025 um concurso para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes destinado ao ingresso na carreira de agente. A direcção nacional da PSP revelou que concorreram ao curso de agente 4.027 candidatos, 3.102 dos quais homens e 925 mulheres, mais 635 do que no ano passado, quando concorreram 3.392.

Dados da PSP indicam que o número de candidatos tem vindo a aumentar ligeiramente nos últimos dois anos anos: 3.392 candidatos em 2025, 2.825 em 2024, 3.042 em 2023, 3.743 em 2022 e 2.182 em 2021. Neste novo concurso de recrutamento já estiverem em vigor as novas regras de admissão, como o aumento da idade máxima dos 30 para os 35 anos e altura mínima para os homens que passou para 1,60 metros.

Segundo a PSP, actualmente o concurso encontra-se em fase de análise de candidaturas, seguindo-se a publicação de listas provisórias de candidatos admitidos e excluídos para depois se passar à fase de aplicação de métodos de selecção. Concorreram ainda para a carreira de agentes de polícia da banda de música da Polícia de Segurança Pública 201 pessoas.