Sociedade | 12-01-2026 16:06
Bar no Entroncamento rouba descanso a moradores e queixas chegaram à reunião de câmara
Ruído excessivo até altas horas da madrugada de um bar no Entroncamento gera protestos de moradores que foram à sessão camarária pedir a acção do executivo.
Em representação de moradores de um prédio da Rua Fernando Pessoa, a munícipe Maria de Lourdes Lopes queixou-se na reunião de câmara de ruídos excessivos provocados por um bar localizado nas imediações, com o executivo a confirmar a existência de vários processos contra o estabelecimento e a garantir reforço da fiscalização. O presidente da câmara, Nelson Cunha, confirmou que o estabelecimento já foi alvo de coimas e assegurou que o executivo está atento à situação, admitindo mesmo a necessidade de alterar o regulamento municipal para reforçar os mecanismos de fiscalização e penalização.
Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
