uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-01-2026 10:00

Barquinha reforça escolas com contratação de três assistentes operacionais

reciclagem eco escolas
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Nova da Barquinha iniciou o ano de 2026 com a contratação de três assistentes operacionais, por tempo indeterminado, para reforçar o Agrupamento de Escolas do concelho.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha iniciou o ano de 2026 com a contratação de três assistentes operacionais, por tempo indeterminado, para reforçar o Agrupamento de Escolas do concelho. Os novos trabalhadores integram a carreira e categoria de assistente operacional, desempenhando funções essenciais no apoio diário à comunidade educativa e ao normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino do concelho.
Segundo o executivo municipal, liderado por Manuel Mourato, este reforço de recursos humanos representa mais um passo na consolidação de uma educação de qualidade em Vila Nova da Barquinha, garantindo melhores condições de trabalho nas escolas e um acompanhamento mais eficaz dos alunos. A medida insere-se nas prioridades definidas para o actual mandato autárquico, no qual a educação é assumida como uma área estratégica de investimento público, reflectindo a aposta contínua na valorização dos serviços educativos e na melhoria das respostas à população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar