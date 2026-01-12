Bombeiros e sapadores florestais de Sardoal recebe novos meios e equipamentos

Apresentação de novos meios e equipamentos de Protecção Civil e Defesa da Floresta para os Bombeiros Municipais e equipa de sapadores florestais de Sardoal decorre no dia 14 de Janeiro na Praça da República.

O município de Sardoal vai apresentar novos meios e equipamentos de Proteção Civil e Defesa da Floresta ao corpo de Bombeiros Municipais e à equipa de sapadores florestais no dia 14 de Janeiro, pelas 14h30, na Praça da Républica, no Sardoal.

Os novos meios e equipamentos foram cedidos pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, envolvendo todos os municípios que a compõem, num investimento superior a 4 milhões de euros, financiado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Centro 2023 em 85%, tendo os municípios investido o montante restante de 15%.

Os equipamentos da equipa de sapadores florestais foram cedidos e financiados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR). A apresentação pública está inserida na estratégia do município em apostar na protecção civil local, investindo em equipamentos que procurem dar respostas mais rápidas e eficazes em caso de incêndios rurais e outras emergências.