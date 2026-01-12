Chove dentro da Loja do Cidadão de Santarém

A cobertura da Loja do Cidadão de Santarém deixa passar água nalguns pontos e quando chove com mais intensidade os serviços da Autoridade Tributária (AT) aí localizados são obrigados a recorrer a baldes para recolher a água das infiltrações. O alerta foi deixado na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém pelo eleito Luís Batista (PS), que é também quadro da AT.

O eleito referiu que a Loja do Cidadão, inaugurada há nove anos, tem um grave problema na cobertura, garantindo que sempre que chove, pelo menos na área ocupada pelos serviços das Finanças têm que colocar baldes em quase todo o espaço para receber a água. Luís Batista perguntou ao presidente da câmara para quando a resolução do problema, acrescentando que numa das últimas chuvadas de Dezembro as infiltrações não atingiram os computadores “por mero acaso”.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), considerou que a intervenção de Luís Batista é “muito pertinente” e que tem “completa noção” do estado em que se encontra a Loja do Cidadão. “A intervenção que está identificada é de grande dimensão e aquilo que pedi aos serviços é para não esperarmos por essa resposta de grande dimensão e minimizarmos a situação, para que os problemas referidos não voltem a acontecer”, disse o autarca. João Leite acrescentou que o objectivo é que nos próximos meses a situação seja resolvida e que a intervenção mais profunda na cobertura seja efectuada numa fase posterior.

A Loja do Cidadão de Santarém garantiu desde a sua abertura 1.150.938 atendimentos. Em 2025, registaram-se 120.938 atendimentos, apresentando actualmente uma média de quinhentos atendimentos por dia, informou recentemente a Câmara de Santarém. O espaço agrega serviços de nove entidades: Município de Santarém; Autoridade Tributária; Águas de Santarém; Galp; FLOENE; AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes; Exército Português; e E-Redes.

A Loja do Cidadão de Santarém foi inaugurada em Dezembro de 2016 e resultou a requalificação e remodelação do antigo matadouro, edifício emblemático situado num dos extremos da Rua Pedro de Santarém.