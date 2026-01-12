Coruche alerta ministra da Saúde para falta de médicos e serviços

A degradação das respostas de saúde no concelho de Coruche esteve, dia 7 de Janeiro, em discussão numa reunião entre a Câmara Municipal de Coruche e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, centrada na escassez de médicos e nas dificuldades de acesso aos cuidados de saúde.

O município alertou para o impacto da grande extensão territorial do concelho e da distância ao hospital de referência, em Santarém, factores que condicionam o acesso atempado da população aos cuidados de saúde.

Foi igualmente defendida uma abordagem mais ajustada às necessidades das comunidades integradas na Unidade Local de Saúde da Lezíria, sublinhando-se a importância da reposição do Serviço de Atendimento Complementar em horário alargado.

Outro dos temas abordados foi a Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) atribuída ao concelho, cuja entrada em funcionamento foi considerada urgente, bem como a necessidade de avançar com as obras de requalificação do Centro de Saúde de Coruche.

A autarquia reafirmou a disponibilidade para continuar a colaborar com o Ministério da Saúde e as entidades envolvidas, aguardando respostas concretas que garantam um acesso equitativo e atempado aos cuidados de saúde no concelho.



