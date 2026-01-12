uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Sociedade | 12-01-2026

Coruche alerta ministra da Saúde para falta de médicos e serviços

Foto: Google
A falta de médicos, a inexistência de médico de família para parte da população e a redução dos serviços de atendimento motivaram uma reunião entre o município de Coruche e o Ministério da Saúde.

A degradação das respostas de saúde no concelho de Coruche esteve, dia 7 de Janeiro, em discussão numa reunião entre a Câmara Municipal de Coruche e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, centrada na escassez de médicos e nas dificuldades de acesso aos cuidados de saúde.
O município alertou para o impacto da grande extensão territorial do concelho e da distância ao hospital de referência, em Santarém, factores que condicionam o acesso atempado da população aos cuidados de saúde.
Foi igualmente defendida uma abordagem mais ajustada às necessidades das comunidades integradas na Unidade Local de Saúde da Lezíria, sublinhando-se a importância da reposição do Serviço de Atendimento Complementar em horário alargado.
Outro dos temas abordados foi a Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) atribuída ao concelho, cuja entrada em funcionamento foi considerada urgente, bem como a necessidade de avançar com as obras de requalificação do Centro de Saúde de Coruche.
A autarquia reafirmou a disponibilidade para continuar a colaborar com o Ministério da Saúde e as entidades envolvidas, aguardando respostas concretas que garantam um acesso equitativo e atempado aos cuidados de saúde no concelho.

