Está pronto o novo lar da Associação de Promoção Social da Castanheira do Ribatejo

O novo lar de idosos da Associação de Promoção Social (APS) de Castanheira do Ribatejo, que há muito era uma necessidade, está pronto e a associação deverá emitir a recepção provisória da obra até ao final deste mês. A informação é avançada a O MIRANTE pelo presidente da colectividade, José Nunes, que foi reeleito com os restantes órgãos sociais para mais um mandato. “O lar está pronto e até ao final do mês vamos tratar da recepção provisória. Depois ficam apenas a faltar as questões dos licenciamentos e das vistorias necessárias. No fundo agora só falta a parte burocrática”, explica o dirigente.

A obra era para ter ficado concluída até final de 2024, mas um conjunto de vicissitudes acabou por atrasar os trabalhos. O espaço, recorde-se, tem capacidade para 30 pessoas em duas valências: 20 utentes em estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) e uma dezena em centro de dia. Representa um investimento a rondar 1,5 milhões de euros e, tal como o presidente da APS já havia dito ao nosso jornal, a perspectiva é de que o equipamento rapidamente fique lotado devido à grande procura. A expectativa é que as inscrições para a nova valência abram nos próximos meses.

O lar nasceu no edifício municipal existente na Vala do Carregado que estava fechado há doze anos por falta de actividade da única associação que, à data, o ocupava. A ideia inicial da associação era custear a obra do seu bolso mas acabou por conseguir candidatá-la ao programa PARES da Segurança Social, que o financiou em 75%.

Dar uso a um edifício devoluto

O edifício na Vala do Carregado, recorde-se, custou 375 mil euros à Câmara de Vila Franca de Xira e foi inaugurado em 2010. Só foi usado pela Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado, que ali chegou a promover alguns eventos. A associação acabou por se extinguir pouco depois e o edifício voltou para as mãos do município ficando sem uso. Para ajudar a associação na construção da nova valência, o município de Vila Franca de Xira atribuiu um apoio financeiro de 194 mil euros ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) e a Segurança Social pagará 582 mil euros, cabendo o resto à associação.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já tinha destacado a importância do novo equipamento. “É importante porque, como a gente sabe, a sociedade está a envelhecer. Portanto, estes equipamentos são mesmo necessários”, afirmou. O autarca deixou também o repto ao Governo, durante a visita às obras em Julho do ano passado, para que aumente as comparticipações dadas às associações para este tipo de equipamentos. Isto porque, notou, devido à inflação é cada vez mais difícil às associações suportar os custos destes novos projectos. “Poderia ser pensada uma joint venture entre as IPSS e as empresas, na área habitacional, para o arrendamento temporário, uma vez que se está a gerar aqui uma oportunidade de criar postos de trabalho”, defendeu o autarca.