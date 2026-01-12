Falta de civismo e de manutenção após fecho do Santander na Chamusca

Bancos Santander encerraram balcões em vários concelhos do Ribatejo, como em Azambuja, Marinhais, Alcanena e Chamusca. Neste último há falta de manutenção na máquina automática, situação que tem gerado indignação por parte da população.

No final de 2025, o Banco Santander Totta iniciou uma vaga de fecho de balcões, nomeadamente nos concelhos de Azambuja, Chamusca, Marinhais e Alcanena. A situação, que tem provocado inquietação entre populações, autarcas e comerciantes locais, trouxe outros problemas, principalmente relacionados com a manutenção das máquinas automáticas de multibanco. A foto que ilustra este texto foi enviada para a redacção de O MIRANTE por um leitor, residente na Chamusca, que reflecte o estado da máquina automática localizada na vila, mais precisamente na Rua Direita de São Pedro, a principal artéria da localidade. A falta de manutenção do banco e de civismo das pessoas que deitam os papeis para o chão estão a revoltar a população que utiliza o serviço.

Recorde-se que o Santander anunciou que estas reduções fazem parte de uma estratégia de “optimização da rede de balcões e melhoria do serviço ao cliente”, que passa pela concentração de equipas em locais de maior dimensão e pelo reforço de soluções digitais.

