Meia centena de agentes envolvidos em operação policial no Entroncamento e Tomar

Uma operação policial realizada na noite de 6 de Janeiro pela Polícia de Segurança Pública (PSP), nas cidades do Entroncamento e Tomar, resultou na detenção de um homem por tráfico de estupefacientes, na apreensão de droga e na elaboração de dezenas de autos de contraordenação no âmbito da fiscalização rodoviária. A acção foi levada a cabo pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Divisão Policial de Tomar, envolvendo cerca de meia centena de agentes e várias valências operacionais. A operação teve como principais objectivos a prevenção da criminalidade, o combate ao tráfico e consumo de droga, o reforço da segurança rodoviária e o controlo de cidadãos estrangeiros.

No Entroncamento, a PSP deteve um indivíduo por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido 42 doses de haxixe, um telemóvel e 350 euros em numerário. Foi ainda elaborado um auto de ocorrência por posse e consumo de droga, com a apreensão de quatro doses de haxixe. Ao nível da fiscalização rodoviária, foram levantados diversos autos de contraordenação, nomeadamente por condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de alcoolemia de 0,95 g/l, falta de seguro, ausência de inspecção periódica obrigatória, falta de documentos, inexistência de sistemas de retenção, excesso de lotação de passageiros, uso indevido de luzes de nevoeiro e irregularidades nos assentos. Foram ainda apreendidos documentos em cinco situações e emitido um aviso para apresentação de documentos. Durante a operação foram também controlados 40 cidadãos estrangeiros.

Em Tomar, a PSP elaborou dois autos de ocorrência por posse de estupefacientes, com a apreensão de um total de cinco doses de haxixe. No âmbito da fiscalização rodoviária, foram fiscalizados mais de uma centena de veículos, realizados 62 testes de alcoolemia, emitido um aviso para apresentação de documentos e apreendida uma viatura por alteração de características.